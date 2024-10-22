DAÜ-SEN: “İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umuyoruz”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), İsias Otel için alınacak yeni bilirkişi raporunun objektif olmasını umduklarını kaydetti.



DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, "Üyelerimiz ve arkadaşlarımızın evlatlarının, meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın öldürüldüğü İSİAS Oteli'nin sahiplerinin yargılamasında önemli bir aşamaya giriliyor" denildi.



Açıklamada davada iki üniversitenin ortak bilirkişi raporunun görüşüleceği, daha önceki raporun ciddi şüpheler uyandırdığı kaydedildi ve yeni bilirkişi raporunun objektif olması yönündeki umut ifade edildi.



“Ancak bu davada hepimiz birer bilen kişiyiz. Paranın dediğinin değil bilimin dediğinin yapıldığı her yerde, Adıyaman'dan Gölcük'e, Tokyo'dan Adana'ya her yerde insanların depremden sağ kurtulduğunu biliyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, konutlarda, kamu binalarında, otellerde ve okullarda depreme dayanıklı malzeme ve doğru deprem teknolojisiyle inşa edilen binaların öldürmediğinin bilindiği vurgulandı.



Adıyaman'da yaşanan depremden çok daha şiddetli depremlerin tek bir ölüm olmadan atlatıldığı kaydedilen açıklamada, “Adıyaman'dan Kıbrıs'a depremin yüksek bir olasılık olduğunu, depreme dayanıklı bina inşa edilmesi gerektiğini biliyoruz. Hiçbir bilirkişi raporu olmadan, sadece haberleri okuyarak bunları biliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.



"Adıyaman'da bir bina depremden sadece minör hasarla kurtulurken ve bir bina sadece birkaç saniyede yıkılırken bizi hangi bilirkişi raporu ortada bir anomali olmadığına ikna edebilir?" diye sorulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biliyoruz çünkü gördük ve yaşadık. Umudumuz bizim, yetkililerin, dünyanın bildiğinin yargı tarafından da tespit edilmesidir. Umudumuz mahkemenin hür iradesiyle kamunun vicdanını rahatsız etmeyecek, tam tersi rahatlatacak kararı vermesidir. Mahkemenin ve hepimizin ölenlere karşı borcu var. Ölen çocuklar, öğretmenler, veliler, rehberler artık kendilerini savunamazlar, bir şey diyemezler. Onların adına bizim adaleti savunma ve söz söylememiz borcumuzdur.”



Depremin değil insanın öldürdüğü de belirtilen açıklamada, öldürenin de cezasını çekmesi gerektiği vurgulandı.

