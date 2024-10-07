Güvercinlik, şampiyon hocayla devam dedi

BTM Birinci Ligin yeni ekibi Güvercinlik’te Yalçın Evleksiz başkanlığındaki yönetim kurulu, takımı yeni sezona hazırlayacak antrenörü belirledi.

Güvercinlik yönetimi, takımı 30 yıl sonra BTM İkinci Ligde şampiyon yapan başarılı antrenör İzzet Kaçmaz ile yola devam etme kararı aldı. Taraflar arasında yapılan görüşme olumlu sonuçlanırken, İzzet Kaçmaz yeni sezonda da kırmızı beyazlıların başarısı için ter dökecek.

