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Merit Park Otel yasa boğuldu

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Merit Park Otel yasa boğuldu
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Karaoğlanoğlu’nda sakin Merit Park Otel Müdür Yardımcısı 56 yaşındaki Hakan Yüce, dün öğle saatlerinde aldığı evde hayatını kaybetti.
Polis bülteninde “ani ve gayritabii ölüm” başlığıyla yer alan olayda, Yüce’nin aniden rahatsızlanarak hayatını yitirdiği, cansız bedeni üzerinde yapılan doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 
 
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