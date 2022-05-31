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Nizamoğlu ailesi çınarını kaybetti

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Nizamoğlu ailesi çınarını kaybetti
Gazimağusa’nın sevilen ve bilinen ailelerinden olan Nizamoğlu ailesi çınarını kaybetti.
Aslen Larnaka bölgesi köylerinden Klavya doğumlu olup 1975’ten beri Gazimağusa’da ikamet etmekte olan Asım Nizamoğlu 29 Mayıs 2022’de vefat etti.
Nizamoğlu 1 Haziran 2022’de(yarın) öğlenden evvel saat 11.00’de kılınacak olan cenaze namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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