Lefkoşa bir değerini daha kaybetti

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoş'nın ve özellikle de Göçmenköy'ün sevilen ve sayılan simalarından değerli bir kişilik olan Mahser Kınacı bu sabah hayatını kaybetti.

UBP Göçmenköy kadın kolları başkanı olan ve partinin anası olaak nitelendirilen Mahser Kınacı değerli spor adamları Tolga Kınacı ve Hüseyin Aşkın Kınacı'nın anneleri olan Mahser Kınacı'nın vefatı büyük üzüntüyle karşılandı.

Kınacı'nın cenazesinin bugün saat 14.00 sıralarında kılıncak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.