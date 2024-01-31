Kılbıyık ailesi yasta

Güzelyurt bölgesinin küçük köylerinden Şahinler bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Şahinler köyü sakinlerinden sevilen insan Ayşe Kılbıyık hayatını kaybetti.
Kılbıyk’ın cenazesi bugün Şahinler Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakiben cenaze namazı sonrasında Mevlevi köyü Mezarlığına defnedildi.
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