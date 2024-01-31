banner913
banner932
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
Derviş Mişon kupasında finalistler belirlendi
21 0
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
Polis, trafiğe kapalı olan ve yeniden trafiğe açılan yolları açıkladı
16 0
 
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
Yağışlı hava etkisini sürdürüyor… Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı
45 0
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
Sivil Savunma ekipleri su baskınlarına müdahalede bulundu
21 0
Ekmeğe bir zam daha
Ekmeğe bir zam daha
47 0
Polisten sürücülere uyarı...
Polisten sürücülere uyarı...
148 0
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
Polisiye haberler… Çatalköy’de sahile vurmuş erkek cesedi bulundu
31 0
banner1012
banner985

Kılbıyık ailesi yasta

banner974
Kılbıyık ailesi yasta
banner971
Güzelyurt bölgesinin küçük köylerinden Şahinler bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Şahinler köyü sakinlerinden sevilen insan Ayşe Kılbıyık hayatını kaybetti.
Kılbıyk’ın cenazesi bugün Şahinler Camisi’nde kılınan ikindi namazına müteakiben cenaze namazı sonrasında Mevlevi köyü Mezarlığına defnedildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.