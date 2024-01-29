Karademir ailesi yasta

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alayköy sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Alayköy sakini Karademir ailesinin sevilen siması olan Naciye Karademir bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Öğretmen ve spor yazarı Okan Karademir’in annesi olan Naciye Karademir’in vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi bugün Alayköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Alayköy Kabristanlığı’na defnedilecek.

