İskele Siddika ablasına ağlıyor

İskele bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka (İskele) doğumlu olan İskele’nin sevilen çınarlarından biri olan Siddika Tahmis(Kızıl) bugün sabah hayata gözlerini yumdu.

Kızıl ailesinin çınarı olan Siddika Tahmis(Kızıl)’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Tahmis’in cenazesi bugün İskele Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedildi.

