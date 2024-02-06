İskele Ahmet dayısına ağlıyor

İskele sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İskele’de dostluğu ve sohbetleriyle sevilen bir sima olan Ahmet Havutçu bugün hayata gözlerini yumdu.

Havutçu’nun vefatı başta ailesi olmak sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi bugün kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı’na defnedilecek.



