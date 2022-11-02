Güzelyurt bir değerini daha kaybetti

Güzelyurt bölgesi sevilen bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkede birçok alanda yöneticilik yapan ve son olarak uzun süre Cypruvex Ltd. Yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan Harun Dimililer bugün hayata gözlerini yumdu.

Harun Dimililer’in cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedilecek.



