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Gönül Öztürk sevenlerini üzdü

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Gönül Öztürk sevenlerini üzdü
Dikmen sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Gönül Öztürk hayatını kaybetti.
Dikmen'in sevilen simalarından biri olan Gönül Öztürk, henüz 62 yaşındaydı.
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