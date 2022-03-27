Gönül Öztürk sevenlerini üzdü

Dikmen sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Gönül Öztürk hayatını kaybetti.
Dikmen'in sevilen simalarından biri olan Gönül Öztürk, henüz 62 yaşındaydı.
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