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Fahrioğlu ailesi yasta

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Fahrioğlu ailesi yasta
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Aslen Vadilili olan ve uzun yıllardır Gönyeli’de ikamet eden Caner Fahrioğlu yaşama veda etti.
Beyin kanaması geçirdikten sonra geçtiğimiz Pazartesi günü hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Caner Fahrioğlu, bugün hayatını kaybetti.
İki evlat ve dört torun sahibi olan Caner Fahrioğlu, yaklaşık 11 ay önce eşi Tomris Fahrioğlu’nu kaybetmişti.
Çok sevilen bir kişi olan Fahrioğlu’nun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Caner Fahrioğlu’nun cenazesi yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakiben Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.
 
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