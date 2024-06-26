Erdoğuş ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakinlerinden Erdoğuş ailesinin sevilen siması Alpay Menteş Erdoğuş bugün vefat etti.
62 yaşında hayata gözlerini yuman Erdoğuş’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisis’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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