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Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi

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Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
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Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy Köy Kadın Kursu yıl sonu sergisi yapıldı.
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy Köy Kadın Kursu yıl sonu sergisinin açılışı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in katılımıyla gerçekleşti.

Saat 19.00’da düzenlenen sergi açılışında belediye başkanı Ali Karavezirler’e CTP Milletvekillerinden Devrim Barçın, Ürün Solyalı ve Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Asbaşkanı Tahir Irız ve Asbaşkan yardımcısı Hasan Güneşel eşlik etti.

Başkan Karavezirler açılışta yaptığı konuşmada kurs öğretmeni Amber Unus ve tüm kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Karavezirler konuşmasının devamında yapılan bu eserlerin kursiyerler için bir kazanç kapısı olabilmesi adına çalışmaların yapıldığını da dile getirdi.
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