Damdelen ailesinin acı günü

Aslen Larnakalı olan ve uzun yıllardan beridir Beylerbeyi'nde yaşamını sürdüren Sadık Damdelen dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Damdelen'in ani vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Jeoloji ve Maden Dairesi'nden emekli Sadık Damdelen bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedlidi.
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