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Çatalköy Hasan amcasına ağlıyor

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Çatalköy’ün sevilen simalarından olan değerli kişilik Hasan Dana dün hayata gözlerini yumdu.

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Çatalköy Hasan amcasına ağlıyor
Çatalköy’ün sevilen simalarından olan değerli kişilik Hasan Dana dün hayata gözlerini yumdu.
Dana bugün Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çatalköy Kabristanlığı’nda defnedilecek.
 
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