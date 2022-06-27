Çatalköy Hasan amcasına ağlıyor

Çatalköy’ün sevilen simalarından olan değerli kişilik Hasan Dana dün hayata gözlerini yumdu.
Dana bugün Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Çatalköy Kabristanlığı’nda defnedilecek.
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