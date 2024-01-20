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Camiye girerken rahatsızlanan Ahmet Ekici hayatını kaybetti

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Camiye girerken rahatsızlanan Ahmet Ekici hayatını kaybetti
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Yeşilyurt’ta dün, 67 yaşındaki Ahmet Ekici, namaz kılmak için camiye girerken geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.


Polis basın bültenine göre, ani ölüm olayı dün 12.00 sıralarında oldu. Yeşilyurt’ta sakin Ahmet Ekici (E-67), namaz kılmak için köy camisine gireceği esnada aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisin soruşturması sürüyor.
 
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