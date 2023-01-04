Alsancak, bir çınarını daha kaybetti

Alsancak sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf Ovalık'lı olup Alsancak'ta ikamet eden Feride Kombaycı hakkın rahmetine kavuştu.
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedildi.
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