Gazimağusa bölgesinin büyük köylerinden olan Alaniçi bir çınarını daha kaybetti.

Alaniçi köyünün sevilen, bilinen çınarlarından Hasan Uzun Ali bugün vefat etti.

Hasan Uzun Ali’nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında alaniçi Kabristanlığı’na defnedilecek.

