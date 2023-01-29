Akdoğan, Birsen ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akdoğan sevilen bir çınarını daha kaybetti.

Akdoğan köyünün sevilen simalarından olan Birsen Özlüoğlu, hayata gözlerini yumdu.

Birsen Özlüoğlu, bugün Akdoğan Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip akdoğan Kabristanlığı'na defnedildi.

