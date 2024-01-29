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48 yaşında hayatını kaybetti

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48 yaşında hayatını kaybetti
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Lapta’da sakin 48 yaşındaki Ahmet Şahin bu sabah evinde ölü bulundu. Şahin’in kesin ölüm sebebi otopsisinin ardından belirlenecek.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şahin’in, cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde, darp veya cebir izine rastlanmadı.
Şahin’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Çağlar’ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Öte yandan dün Karaoğlanoğlu’ndaki evinde ölü bulunan Sadun Çağlar’ın (E-51) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Çağlar’ın, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.
 
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