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39 yaşında hayata veda etti

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39 yaşında hayata veda etti
Girne’de sakin Kıymet Acıkan dün evinde geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12:00 sıralarında, Girne’de sakin 39 yaşındaki Kıymet Acıkan ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Acıkan’a yapılan otopsisde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacak.
 
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