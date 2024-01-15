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Son şampiyon Senegal, Gana'yı devirdi

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Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Senegal, Gambiya'yı 3-0 yendi, Kamerun-Gine maçı ise 1-1 tamamlandı

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Son şampiyon Senegal, Gana'yı devirdi
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Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen futbol turnuvasının C Grubu'nda ilk karşılaşmalar yapıldı.

Son şampiyon Senegal, Gambiya'yı Pape Gueye'nin 4, Camara'nın 52 ve 86. dakikada attığı gollerle mağlup etti. Gambiya'da Adams 45+8'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Grubun diğer mücadelesi ise Gineli Bayo'nun 10 ve Kamerunlu Magri'nin 51. dakikadaki golleriyle berabere bitti. Gineli Kamano 45+3'üncü dakikada oyundan atıldı.

3 puanla C Grubu'nun zirvesine yerleşen Senegal'i, birer puanla Kamerun ve Gine izledi. Puansız Gambiya da son sırada yer aldı.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16 turuna yükselecek.

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