Militao 2028'e kadar Real Madrid'de

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Eder Militao, oyuncunun kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzatma konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.
Militao, Real Madrid'de şu ana kadar 143 maçta forma giydi ve 11 gol attı.
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