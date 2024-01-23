banner913
banner932
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
En fazla yağış metrekareye 56 kg ile Alevkaya’da kaydedildi
53 0
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
Askerlik için 2006 doğumlulara son çağrı
20 0
 
Süte 5 TL indirim geldi
Süte 5 TL indirim geldi
28 0
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
Avrupa’da zirvedekiler kaybetmedi
16 0
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
“Gerçekle Düş Arasında” adlı oyun 3, 10 ve 17 Şubat’ta çocuklarla buluşacak
24 0
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
İngilizler, 64 yıldır üsleri kullanıyor
31 0
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
Esnafa 5 yıl vadeyle 650 bin TL kredi
22 0
banner1012
banner985

Militao 2028'e kadar Real Madrid'de

banner974
Militao 2028'e kadar Real Madrid'de
banner971
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Eder Militao, oyuncunun kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzatma konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.
Militao, Real Madrid'de şu ana kadar 143 maçta forma giydi ve 11 gol attı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.