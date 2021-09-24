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Messi, Montpellier maçını da kaçıracak

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Messi, Montpellier maçını da kaçıracak
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Arjantinli yıldız LionelMessi, sakatlığı nedeniyle takımının Montpellier ile yarın oynayacağı lig maçında da görev alamayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, tedavisine devam edilen 34 yaşındaki oyuncunun bugün düz koşulara başladığı ve yarınki Montpellier maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan Messi, takımının hafta içi Metz ile oynadığı lig maçının ardından sakatlığı nedeniyle ikinci kez üst üste sahada yer alamayacak.
Arjantinli futbolcu, son olarak PSG ile Olympique Lyon arasındaki 6. hafta maçında forma giyerken, mücadelenin 76. dakikasında oyundan çıkarılmıştı.
 
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