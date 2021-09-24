Fatih Terim kadroyu değiştiriyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya süreceği 11'i belirlemeye çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın, İzmir temsilcisi karşısında ideal kadrosuna dönmeyi planladığı öğrenildi

Galatasaray, Göztepe maçıyla çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanamayan sarı kırmızılılarda, kadroda değişiklik yaşanması bekleniyor.

YukatelKayserispor mücadelesinde rotasyon yapan teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçında ideal 11'ine dönecek.

Sarı kırmızılılarda kalede FernandoMuslera görev yapacak.

SachaBoey’in yokluğunda sağ bekte yine De AndreYedlin forma giyecek.

Stoperde Nelsson’un oynamasına kesin gözle bakılırken, partneriLuyindama ya da Alpaslan olacak.

Sol bekte ise Aanholt’un şans bulacağı kaydedildi.

Teknik heyetin orta sahadaki ilk tercihi AlexandruCicaldau…

Rumen futbolcunun yanında ise Berkan Kutlu'nun oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

YukatelKayserispor maçına kulübede başlayan OlimpiuMorutan ise Göztepe karşılaşmasında 11'de yer alacak.

Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’nun şans bulması beklenirken, teknik heyet sağ kanat tercihini henüz yapmadı.

Fatih Terim, atel yardımıyla antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz’ın son durumu hakkında sağlık heyeti ile görüşecek.

Genç futbolcu oynayamazsa, sağ kanatta Emre Kılınç olacak.

Galatasaray'da, ileri uçta ise Kayseri deplasmanında dinlendirilen Halil Dervişoğlu görev yapacak.

