Messi için Barcelona dönemi kapanıyor mu?

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi LionelMessi'nin geleceği belli oluyor. Yıldız oyuncunun babası ve menajeri JorgeMessi, Barcelona'ya gitti

Arjantinli yıldızın durumu, Kulüp başkanı Bartomeu ile JorgeMessi'nin görüşmesi sonunda netleşecek.

LionelMessi için Barcelona dönemi sona ermek üzere. Kulüpten ayrılmak istediğini açıklayan yıldız oyuncu, sezon öncesi sağlık kontrolüne ve ilk çalışmaya katılmamıştı.

Arjantinli futbolcunun babası ve aynı zamanda menajeri olan JorgeMessi, yıldız oyuncunun durumunu netleştirmek üzere Barcelona'ya gitti.

Arjantin'in Rosario kentinden Barcelona'ya gelen baba Messi'yi havaalanında basın ordusu karşıladı. Herhangi bir açıklama yapmayan JorgeMessi, Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile bir araya gelecek.

İkilinin görüşmesi sonunda LionelMessi ile ilgili nihai karar verilecek. Messi, 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, herhangi bir bedel ödemeden takımdan ayrılmak istediğini iletmişti.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır Barcelona forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun, 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

La Liga yönetimi ise Messi'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesi halinde, 700 milyon euroluk tek taraflı serbest kalma bedelini ödemek zorunda kalacağını açıklamıştı.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon euro olan Messi'nin, İngiliz ekibi Manchester City ile anlaşacağı belirtiliyor.



