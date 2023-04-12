Manchester United'da Rashford şoku

Kulüpten yapılan açıklamada, Everton ile geçen hafta sonu oynanan lig maçı sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Rashford'un, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Ayak kaslarında sakatlık tespit edilen 25 yaşındaki forvetin, birkaç maç forma giyemeyeceği ve sezon tamamlanmadan sahalara dönebilmesi için tedaviye başlandığı vurgulandı.
Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta 28 gole imza atan Rashford, özellikle FIFA Dünya Kupası'nın ardından formunda zirveye ulaştı. İngiliz oyuncu, turnuva sonrasında 28 karşılaşmada 20 kez rakip ağları sarstı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.