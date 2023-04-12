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Manchester United'da Rashford şoku

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, sakatlığı nedeniyle birkaç maç sahalardan uzak kalacak

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Manchester United'da Rashford şoku
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Kulüpten yapılan açıklamada, Everton ile geçen hafta sonu oynanan lig maçı sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Rashford'un, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Ayak kaslarında sakatlık tespit edilen 25 yaşındaki forvetin, birkaç maç forma giyemeyeceği ve sezon tamamlanmadan sahalara dönebilmesi için tedaviye başlandığı vurgulandı.
Bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta 28 gole imza atan Rashford, özellikle FIFA Dünya Kupası'nın ardından formunda zirveye ulaştı. İngiliz oyuncu, turnuva sonrasında 28 karşılaşmada 20 kez rakip ağları sarstı.
 
 
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