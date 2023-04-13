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Bordür taşlarına çarpıp takla attı

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Güzelyurt’ta 20 yaşındaki genç, kullandığı araçla yoldan çıktı ve kaldırım bordür taşlarına çarpıp takla attı

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Bordür taşlarına çarpıp takla attı
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Güzelyurt’ta önceki gece meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 23:00 raddelerinde Manisa Bulvarı üzerinde meydana geldi.
20 yaşındaki Osman Beşli, yönetimindeki NU 778 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrederken, 2. Selim Yurdu çemberi önlerine geldiğinde yolun solundan çıkarak kaldırım bordür taşlarına çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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