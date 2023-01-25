Lazio'dan Milan'a farklı tarife

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Lazio, konuk ettiği Milan’ı 4-0 yendi

Serie A'da zirveye oynayan iki takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Lazio'nun Milan'ı 4-0'lık skorla mağlup ettiği maçta ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada SergejMilinkovic-savic, 38. dakikada MattiaZaccagni, 67. dakikada LuisAlberto ve 75. dakikada FelipeAnderson attı.

Rakibi farklı yenen Lazio, puanını 37 yaptı ve gol averajıyla puan tablosunda 3. sıraya çıktı.

Milan ise başkent deplasmanından puansız dönerek, şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Ligde bu sezon 3. yenilgisini Lazio karşısında alan kırmızı-siyahlı takım 38 puanla 2. sırada kaldı.

Bu sonucun ardından 50 puanlı lider Napoli, en yakın takipçisi Milan’ın 12 puan önünde ligin ilk yarısını lider tamamladı.

