Juventus'ta 3 ayrılık birden

İtalya Serie A ekibi Juventus, Paulo Dybala, Alvaro Morata ve Federico Bernardeschi'nin takımdan ayrıldığını açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, üç futbolcusuyla vedalaştığını sosyal medya hesaplarından her biri için ayrı ayrı yaptığı "Teşekkürler" yazılı paylaşımla duyurdu. Tecrübeli isimlere bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Juventus'ta forma giydiği 7 yıl boyunca 293 maça çıkıp, 115 gol atan 12 kez kupa kaldıran Dybala'nın genç yetenek olarak geldiği siyah-beyazlı kulüpten büyük bir oyuncu olarak kariyerini Torino’dan uzaklarda sürdürmek için ayrıldığı belirtildi.

İlk kez 2014-2016 döneminde Juventus’a gelen daha sonra 2020 yılında 2 yıllığına Atletico Madrid’den kiralanan İspanyol golcü AlvaroMorata’nın da kiralık sözleşmesinin sona erdiği ve İspanya temsilcisine döneceği kaydedildi. Morata, Juventus'taki ikinci döneminde önceki dönemin aksine hiç lig şampiyonluğu kazanamazken, sadece 1 İtalya Kupası, 1 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşadı.

Son 5 sezondur siyah-beyazlı formayı 183 maçta giyen Bernardeschi'nin de 3 Serie A, 2 İtalya Kupası ve 2 de İtalya Süper Kupası zaferinden sonra takımdan ayrıldığı ifade edildi.



