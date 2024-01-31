Crespo'nun yeni adresi İspanya

Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak İspanya'nın Rayo Vallecano takımına transfer olduğunu duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada ''2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncumuz Miguel Crespo satın alma opsiyonu ile birlikte İspanya’nın Rayo Vallecano takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır.'' denildi.

Portekizli futbolcunun maaşının tamamını İspanyol ekibinin karşılayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz da EMS Yapı Sivasspor'a kiralanmıştı.

