Chelsea deplasmanda kayıp

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Chelsea, 18. hafta mücadelesinde Wolverhampton'a konuk oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3. dakikada Matt Doherty atarken, başkent temsilcisinin tek golünü 90+6. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.
Nkunku, Chelsea formasıyla çıktığı ilk Premier Lig maçında rakip fileleri havalandırdı.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda üst üste 4, toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı.
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