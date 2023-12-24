Chelsea deplasmanda kayıp

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Wolverhampton, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti

Ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Chelsea, 18. hafta mücadelesinde Wolverhampton'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mario Lemina ve 90+3. dakikada Matt Doherty atarken, başkent temsilcisinin tek golünü 90+6. dakikada Christopher Nkunku kaydetti.

Nkunku, Chelsea formasıyla çıktığı ilk Premier Lig maçında rakip fileleri havalandırdı.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda üst üste 4, toplamda ise 8. mağlubiyetini aldı.



