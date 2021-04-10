Chelsea'den farklı galibiyet

İngiltere Ligi'nde (Premier Lig) Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, önce 8. dakikada Kai Havertz'le, ardından 10. dakikada Christian Pulisic'le fileleri havalandırdı ve 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

30. dakikada, Mason Mount'ın asistinde topu filelerle buluşturan Kurt Zouma, konuk ekibi soyunma odasına 3-0 üstün götürdü.

63. dakikada sahne alan Christian Benteke, farkı ikiye indirerek takımını umutlandırsa da, 78'de bir kez daha ağları bulan Christian Pulisic maçın skorunu tayin etti: 1-4.

Bu sonuçla 54 puana ulaşan Chelsea, 4. sırada konumlandı. 38 puanlı Crystal Palace ise 13. sırada yer aldı.