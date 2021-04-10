banner583
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
37 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
27 0
 
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
21 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
500 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
14 0
Vurgun ve eziyet düzeni...
Vurgun ve eziyet düzeni...
37 0
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
PSG, Bayern Münih'i evinde devirdi
53 0
banner529
banner570

Chelsea'den farklı galibiyet

banner476

İngiltere Ligi'nde (Premier Lig) Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü.

Chelsea'den farklı galibiyet
banner630

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, önce 8. dakikada Kai Havertz'le, ardından 10. dakikada Christian Pulisic'le fileleri havalandırdı ve 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

30. dakikada, Mason Mount'ın asistinde topu filelerle buluşturan Kurt Zouma, konuk ekibi soyunma odasına 3-0 üstün götürdü. 

63. dakikada sahne alan Christian Benteke, farkı ikiye indirerek takımını umutlandırsa da, 78'de bir kez daha ağları bulan Christian Pulisic maçın skorunu tayin etti: 1-4.

Bu sonuçla 54 puana ulaşan Chelsea, 4. sırada konumlandı. 38 puanlı Crystal Palace ise 13. sırada yer aldı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.