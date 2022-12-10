Arjantin penaltılarla yarı finalde

FIFA Dünya Kupası 2022 Çeyrek Final maçında normal süresi ve uzatmaları 2-2 tamamlanan maçta Arjantin, Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yendi ve yarı final biletini kaptı. Messi 1 gol 1 asistle; Weghorst ise 2 golle oynad

Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu yönetti. TRT1, TRT 4K, trtspor.com.tr'den yayınlanan maçta Arjantin güldü. Seri penaltı atışları sonucunda Hollanda'yı 4-3 mağlup etti ve yarı finale çıktı. Hollanda'yı 35'te Nahuel Molina ve 73'te Lionel Messi'nin penaltı golüyle deviren Arjantin yarı final biletini kaptı. Dünya Kupası tarihinde Arjantin formasıyla 10 gole ulaşan Messi, Gabriel Batistuta'nın rekoruna ortak oldu. Hollanda'nın golleri ise 83 ve 90+11'de Beşiktaşlı yıldız Wout Weghorst'tan geldi. Arjantin yarı finalde Hırvatistan ile eşleşti. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda maça; Noppert, Timber, Van Dijk, Ake, Dumfries, Blind, De Roon, De Jong, Gakpo, Bergwijn, Memphis ilk 11'iyle başladı. Arjantin ise sahaya; E. Martinez, Molina, Romero, Otamendi, L. Martinez, Acuna, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez 11'iyle çıktı. Arjantin, 35. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Nahuel Molina'nın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Lionel Messi, 73. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte Dünya Kupası tarihinde Arjantin formasıyla 10 gole ulaşan Messi, Gabriel Batistuta'nın rekoruna ortak oldu. 78'de oyuna giren Beşiktaşlı Wout Weghorst, 83'te şık bir kafa vuruşuyla Hollanda adına skoru 2-1'e getirdi. Weghorst, Weghorst, Weghorst! Beşiktaşlı yıldız, 90+11. dakikada attığı golle takımını turda tutuyor! Mücadelenin 90 dakikası 2-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışları sonucunda Arjantin, Hollanda'yı 4-3 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.