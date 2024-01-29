Angelino Roma'da

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların, Alman ekibi Leipzig'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, İtalya'nın yolunu tuttu.
İspanyol futbolcu sezonu Roma'da tamamlayacak.
Galatasaray'da tüm kulvarlarda 19 maça çıkan Angelino, 1 gol 1 asistlik katkı verdi.
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