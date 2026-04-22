Günümüzde şiddet, sadece fiziksel bir davranış olarak değil; zihinsel, duygusal ve nörobiyolojik süreçlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dijital oyunların yaygınlaşmasıyla birlikte, “şiddet öğrenilir mi?” sorusu hem ailelerin hem de uzmanların gündeminde önemli bir yer edinmiştir.

Klinik psikoloji perspektifinden bakıldığında, şiddetin oluşumu tek bir nedene indirgenemez. Beyinde bu süreç, öncelikle amigdala (tehdit algısı) ve prefrontal korteks (dürtü kontrolü) arasındaki dengeyle ilişkilidir. Tehdit algısı arttığında amigdala aktifleşir; ancak sağlıklı bir bireyde prefrontal korteks bu tepkiyi düzenler. Eğer bu denge bozulursa, birey daha hızlı ve kontrolsüz tepkiler verebilir.

Şiddet içerikli oyunlar bu sistemi dolaylı olarak etkileyebilir. Oyun sırasında kazanma, seviye atlama gibi ödüllerle birlikte beyinde dopamin salgılanır. Bu durum, yapılan davranışın tekrar edilme olasılığını artırır. Yani birey sadece oyun oynamaz; aynı zamanda o davranış kalıplarını zihinsel olarak öğrenir. Araştırmalar, tekrar eden şiddet içeriklerinin zamanla duyarsızlaşmaya yol açabileceğini göstermektedir (American Psychological Association, 2020). Bu da bireyin şiddete karşı verdiği duygusal tepkinin azalmasına neden olur.

Günlük yaşamda bunun yansımalarını görmek mümkündür. Örneğin, uzun süre yoğun şiddet içerikli oyun oynayan bir ergenin, arkadaş ilişkilerinde daha hızlı öfkelenmesi veya empati kurmakta zorlanması sık gözlemlenen durumlardandır. Benzer şekilde, yetişkin bireylerde oyun oynama davranışı bazen stresle baş etme yöntemi olarak ortaya çıkar; ancak kontrolsüz hale geldiğinde sorumluluklardan kaçınma ve duygusal uzaklaşma ile ilişkilendirilebilir.

Çocukluk döneminde yapılan çalışmalar, erken yaşta şiddet içeriklerine maruz kalan bireylerde ilerleyen yıllarda daha yüksek saldırganlık eğilimi ve düşük empati düzeyi görülebileceğini ortaya koymaktadır (Gentile et al., 2011). Ergenlik döneminde ise beyin gelişiminin devam etmesi nedeniyle bu etkiler daha belirgin hale gelebilmektedir. Ayrıca ergenlerle yapılan güncel boylamsal çalışmalar, şiddet içerikli oyunlara maruz kalmanın zaman içinde saldırgan davranışları artırabildiğini ve empati düzeyini azaltabildiğini göstermektedir (Anderson et al., 2010).

Kıbrıs’ta yürütülen yüksek lisans tez çalışmamda ise, yetişkinlerde oyun bağımlılığı ile saldırganlık, şiddet davranışı ve duygu durum bozuklukları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (Engin, 2024). Bu bulgu, oyun oynama davranışının bazı bireylerde sadece bir eğlence değil, aynı zamanda psikolojik bir risk alanı olabileceğini göstermektedir.

Sonuç olarak, şiddet bir anda ortaya çıkan bir durum değildir. Beyinde öğrenilir, pekiştirilir ve zamanla normalleşebilir. Bu nedenle önemli olan, bireyin neye maruz kaldığı kadar, bu maruziyeti nasıl işlediği ve duygularını nasıl yönettiğidir.



