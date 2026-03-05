Dünyayı korkutan ABD-İran savaşı, daha önceden belirlenen tarih olan 28 Şubat Cumartesi başladı. Bu tarihte ABD İran’ı hava saldırıları ile vurdu. İran ise İsrail’e saldırılarla yanıt verdi. Hiç kuşkusuz, ABD ile İran bu savaşın başaktörleri. Bu savaşta İsrail’in rolünü anlatmaya gerek yok. ABD İsrail’e tam destek verdi. Bu savaş, İran’da rejim değişene kadar devam edecekmiş gibi duruyor. Ancak rejimin değişmesi gerçekleşecek mi? Bunu bilen yok. Rejim değişmezse ne olacağı belirsiz. Bu savaşın ABD İran ve İsrail arasında kalması önemli. Savaşın komşu başka ülkelere sirayet etmesi büyük tehlike. Bir ara Rusya ve Çin’in İran’ı desteklediği gelen haberler arasında iddia edildi. Daha sonra bu iki devletin bu savaşa katılma olasılığının çok zayıf olduğu yine medya haberlerinde vurgulandı. Kısacası, şu anda İran yalnız kalmış gibi gözüküyor.

Bu arada Hamaney rejimi karşıtı İranlılar da boş durmadı. Medya haberlerine göre İran’da rejime karşı bazı faaliyetlerin başladığı öğrenilmiş. ABD’nin İran’da rejim değişene kadar saldırılarına devam edeceği söyleniyor. İran’ın savaşmaktan vazgeçmesi beklenmiyor. İran “Teslim olmayacağız.” diyor. Kötü senaryolar adeta peşpeşe sıralanmış. BM’nin eli kolu bağlı. Diplomasi ile barış yollarını açmak şu anda mümkün görünmüyor.