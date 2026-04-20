Kıbrıs meselesi, on yıllardır süregelen kalıplaşmış retoriklerin ötesine geçerek, bugün Doğu Akdeniz’in sertleşen jeopolitik ikliminde stratejik bir baraj hattına dönüşmüş durumdadır. Antalya Diplomasi Forumu’ndan yansıyan kareler ve devletin zirvesinden yükselen kararlı sesler, adanın artık sadece iki toplumun sosyal uyumu üzerinden değil, küresel güç merkezlerinin bölgedeki varoluşsal sınırları üzerinden okunması gerektiğini açıkça teyit etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın "iki ayrı halk, iki ayrı devlet" vurgusuyla perçinlediği bu yeni dönem, Ankara’nın adadaki varlığını artık geçici bir güvenlik önlemi olarak değil, Mavi Vatan doktrininin ayrılmaz ve tavizsiz bir parçası olarak konumlandırdığının ilanıdır. Ancak bu ilan, beraberinde bölgesel ittifakların da saflarını sıklaştırmasına neden olmaktadır; nitekim Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın İsrail-Yunanistan-GKRY hattındaki askeri yakınlaşmayı bölge için doğrudan bir tehdit olarak nitelemesi, adanın güneyinde şekillenen "anti-Türkiye" bloklaşmasının ulaştığı kritik seviyeyi gözler önüne sermektedir.

Bu stratejik kuşatma denemesi sadece bölgesel aktörlerle sınırlı kalmamakta, okyanus ötesi güçlerin adayı devasa bir "ileri karakol" olarak kodlamasıyla yeni bir boyut kazanmaktadır. ABD’nin, tarihsel olarak sığındığı İngiliz üslerine duyduğu güveni sorgulamaya başlayarak Rum kesimindeki askeri tesisleri modernize etmesi ve on yıllardır uyguladığı silah ambargosunu kaldırması, Kıbrıs’ı bir çözüm platformundan ziyade Orta Doğu operasyonları için ikamesiz bir lojistik üsse dönüştürme niyetini ifşa etmektedir. Rum liderliğinin bu askeri tahkimatı Schengen hayalleri ve Batı sistemine tam entegrasyon çabalarıyla maskeleme gayreti, aslında adanın bir savunma mimarisinden çok, bir askeri operasyon sahasına evrildiğinin somut bir göstergesidir. Sahadaki bu devasa askeri ve diplomatik hareketlilik karşısında, adanın içindeki bazı kesimlerin Türkiye’nin bu haklı ve stratejik duruşunu "yayılmacı" bir perspektifle eleştirmesi ya da hala miadı dolmuş federal çözüm parametrelerinde ısrar etmesi, ne yazık ki değişen dünya düzenini ve bölgedeki varoluşsal tehditleri okumaktan uzak bir illüzyondan ibarettir.

Oysa gerçeklik, Pakistan gibi dost ülkelerle kurulan askeri diplomasi köprülerinden, Birleşmiş Milletler’in "ara bölge" üzerinden yürüttüğü o klasik fakat sahadaki askeri gerçeklikler karşısında etkisiz kalan arabuluculuk çabalarına kadar çok daha karmaşık bir spektrumda seyretmektedir. Bugün Kıbrıs’ta çözümün anahtarı, artık sadece toplumlar arası bir uzlaşı metninde değil; Batı’nın adadaki askeri iştahı ile Türkiye’nin stratejik bekası arasındaki o keskin denge noktasında gizlidir. Müzakere masaları yarın yeniden kurulsa dahi, o masanın altındaki haritalar artık toprak tavizleri üzerinden değil, deniz yetki alanları ve hava hakimiyeti gibi "egemenlik hakları" üzerinden çizilecektir. Kıbrıs, artık bir ada meselesi olmaktan çıkmış; Türkiye’nin ve Türk dünyasının Akdeniz’deki kalesi, Doğu Akdeniz havzasındaki hak ve menfaatlerimizin ise en güçlü kalkanı haline gelmiştir. Bu yeni realiteyi kavramadan yapılacak her türlü analiz, tarihin akışına karşı kürek çekmekten öteye gitmeyecektir.