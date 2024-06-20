Gölde can pazarı

Salda Gölü'nde 9 yaşındaki bir kız çocuğu, bindiği şişme oyuncak atın rüzgarın ve dalgaların etkisiyle sürüklenmesi sonucu gölün ortasında mahsur kaldı. Karavanı ile Salda Gölü kıyısında bulunan bir kişi, kanoyla iki bin metre kürek çekerek çocuğu kurtardı

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, dayısı ve kuzenleri ile birlikte gittiği Doğanbaba köyü Orman Plajı'nda göle giren Ayşe Sıla G. (9) gölde üzerine bindiği şişme atın rüzgarın ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı.

Durumu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölün karşı kıyısında bulunan halk plajından bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba Plajı'nda hazır beklemeye başladı.

O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı.

Aslan, yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı. Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Aslan ve Ayşe Sıla G.'yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladı.

Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere ambulansa taşındı.

Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

