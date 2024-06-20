İsrail, Lübnan'ı vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bir bölgeye ilk kez saldırı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentinin kuzey giriş yolu üzerindeki Şabriha köyüne art arda 2 defa saldırı düzenledi.
NNA geçtiği başka bir haberinde saldırıda Şabriha ve Burgaliye beldesi arasındaki kıyı bölgesinde bulunan 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.
Saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.
Lübnan medyasının geçtiği görüntülerde hava saldırısının Sur kentine çok yakın bir mesafeyi hedef aldığı, kentin kuzey girişinden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki köyün üzerinden dumanların yükseldiği görüldü.
Öte yandan Lübnan ve İsrail arasında karşılıklı savaş tehditleri hızla yükselirken Hizbullah'ın İsrail'in Hayfa Limanı'ndaki askeri tesislere ait İHA görüntülerini yayınlamasının ardından Tel Aviv, düğmeye bastığını açıkladı.
İlk olarak Hizbullah, İsrail’deki Hayfa Limanı'na kadar sızan İHA'nın çektiği görüntüleri paylaştı.
Hizbullah'ın resmi Telegram hesabı üzerinden paylaşılan videoda, İsrail’in kuzey bölgesindeki askeri hedefler, yakıt depoları, hava savunma bataryalarıyla Hayfa Limanı ve limanda demirleyen savaş gemisine ait görüntüler yer alıyor.
Hizbullah, İHA'nın Lübnan sınırından yaklaşık 25 kilometre mesafede yer alan Hayfa Limanı'na kadar sorunsuz bir şekilde gidebildiğini ve İsrail ordusu tarafından fark edilmediğini belirtti.
'SAVAŞ YAKLAŞIYOR'
Bunun ardından İsrail ordusu, Lübnan'a savaş açma tehdidinde bulundu. Ordudan yapılan açıklamada, Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin ve Operasyonlar Bölümü Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığı bildirildi.
İsrail ve Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, bu hafta İsrail ve Lübnan'ı ziyaret ederek olası bir savaşı engellemek için görüşmelerde bulunmuştu.
ABD'nin girişimlerine rağmen Tel Aviv savaş planlarını onaylarken, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da, Hizbullah'ın artan tehditleri karşısında savaşın yakın olduğunu söyleyerek "Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ağır yenilgi alacak" ifadelerini kullandı.
İsrail-Lübnan sınırında tansiyon son haftalarda Hizbullah ve İsrail ordusu arasındaki saldırılarla hızla yükseliyor.
Son olarak İsrail ordusu ilk defa Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'a yakın bir bölgeye hava saldırısı düzenledi. Hizbullah da İsrail'in kuzeyindeki Sasa yerleşim birimindeki bir askeri fabrika ile Beyt Hilel kışlasındaki Sehl tabur komutanlığı karargahının vurulduğunu duyurdu.
İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış" ifadelerini kullanmıştı.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalarda 341 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil hayatını kaybetti.
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