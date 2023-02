Deprem fırsatçılığı

Türkiye’deki depremzedeleri bu kez de ev sahipleri, emlakçılar ve nakliye şirketleri mağdur ediyor. Fırsatçılar, 2 odalı evin fiyatını 3 bin liradan 7 bin 500 TL’ye çıkardı. Taşınma fiyatları da yüzde 100 zamlandı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı etkiye neden olan iki depremden etkilenen Diyarbakır’da 4 bin 980 bina ağır hasar gördü. 6 bin 58 binada da orta hasar meydana geldi. Boşaltılması gereken ağır hasarlı binalardan göç başladı.Ağır hasarlı evlerinden can havliyle kaçmaya çalışan depremzedeleri ev sahipleri ve emlakçılar da mağdur etti. Mağduriyetten kazanç elde etmeye çalışan fırsatçılar, Diyarbakır’da kiraları adeta uçurdu.Zemin kattaki 2 odalı bir evin kirasını 3 bin liradan 7 bin 500 liraya, 3 odalı evler 3 bin liradan 8 bin liraya, 4 odalı evler 5 bin liradan 10 bin liraya, 5 odalı evler ise 6 bin liradan 12 bin liraya kadar yükseltildi.Sur İlçesi Silvan Yolu üzerindeki villalarda ise, fırsatçılık adeta tavan yaptı. 6 Şubat öncesi 7 bin lira olan kiralar 20 bin liraya kadar yükseldi.Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası yıllardır yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalan binlerce vatandaş, bir de çevre illerde kiralık daire fiyatlarına yapılan zamlarla sarsıldı. Bazı örneklerde kira artışları Isparta'da yüzde 25'i, Ankara'da yüzde 57'yi, Mersin'de yüzde 100'ü buldu.10 ilde büyük yıkıma neden olan depremden sonra, depremzedelere bir darbe de bazı fırsatçı emlakçılar ve ev sahipleri tarafından vuruluyor.Depremzedelerden komisyon almayan, hatta ücretsiz bir şekilde eve yerleştiren ev sahibi ve emlakçılar olduğu gibi, bazı fırsatçı emlakçılar ise çevre illerdeki kiralık daire fiyatlarına yüzde 25 ila yüzde 57 aralığında artışlar yaptı. Bazı şehirlerde bu oran yüzde 100’ü buldu.Isparta Emlakçılar Odası Başkanı Ömer Çobaner, il geneline yayılan bir durum olmamakla birlikte birkaç emlakçının kira fiyatlarında yüzde 25 oranında artış yaptıklarını söylerken; Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam ise, “Fırsatçılar yine gündemde. Depremden sonra özellikle Ankara’nın merkez ilçelerinde yüzde 50’yi aşan oranlarda kira artışları yaşandı” dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, Mersin’deki kiralık daire fiyatlarının 6 Şubat’taki depremden sonra yüzde 100’ü bulan oranlarda arttığını aktardı.MERSİN’DE 5 BİN TL’LİK KİRA 10 BİN TL’YE ÇIKTIBaşarır’ın verdiği bilgiye göre, Mersin’de 5 bin TL olan kiralık boş bir dairenin fiyatı, deprem sonrası 10 bin TL’ye kadar çıktı.“Mersin'de fırsatçılar çoğaldı” diyen Başarır, “Kirası 10 bin TL olan eşyalı bir ev ise 15 bin TL’ye yükseldi ve bir kira da bedeli depozito isteniyor. 1+1 eşyalı evlerden 120 bin TL yıllık kira isteniyor” dedi.ANKARA SİNCAN’DA KİRALAR 3500 TL’DEN 5500’E ÇIKTIAnkara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, 7 bin kiralık daire ilanının tümü için mal sahiplerine tek tek mesajlar atarak ikna yoluna gittiklerini ve bu çalışmaları sonucunda 500’e yakın depremzedeyi ücretsiz bir şekilde kiralık dairelere yerleştirdiklerini anlattı.“Bir iş insanının finanse etmesiyle 20 aileyi de otellere yerleştirdik” diyen Akçam, “Ancak tüm bu çabalarımıza rağmen maalesef kiralık daire fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Ankara’da özellikle merkez ilçelerde depremden sonra kiralık daireler yüzde 25-57 aralığında zamlandı” dedi.Sincan’da depremden önce 3 bin 500 TL olan dairelerin şu an 5 bin 500 TL civarına çıktığını, Altındağ’da 4 bin TL olan bir konutun şu an 6 bin TL olduğunu aktaran Akçam, Çankaya’da ise 6 bin TL olan daireler 8-10 bin TL’ye kadar yükseldiğini ifade etti.