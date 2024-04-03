Bayramda 375 uçak inecek

KKTC Havalimanı, Ramazan Bayramı süresince 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek

KKTC Havalimanı, Ramazan Bayramı süresince özel uçaklar hariç, tarifeli, charter ve ek seferler de dahil olmak üzere 749 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek.

Havalimanı’nın KKTC’deki bayram tatilini kapsayan 5- 14 Nisan tarihleri arasındaki 10 günlük sürede 375 gelen, 374 giden uçağa ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

BAYRAMIN SON GÜNÜ 84 UÇAK TRAFİĞİ VAR

Havalimanında en fazla yoğunluk 14 Nisan Pazar günü yaşanacak. Bayramın son gününe denk gelen pazar günü Havalimanı 42 geliş ve 42 de dönüş olmak üzere 84 uçağa hizmet verecek.

5 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 6 Nisan’da 34 geliş 34 gidiş, 7 Nisan’da 40 geliş 40 gidiş, 8 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 9 Nisan’da 36 geliş 36 gidiş, 10 Nisan’da 39 geliş 39 gidiş, 11 Nisan’da 37 geliş 36 gidiş, 12 Nisan’da 36 geliş 38 gidiş, 13 Nisan’da 37 geliş 37 gidiş ve tatilin son günü olan 14 Nisan Pazar günü ise 42 geliş 42 gidiş uçak seferi yapılması bekleniyor.

