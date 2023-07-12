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Wimbledon kadınlarda yarı finalistler belli oldu

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Sezonun üçüncü grandslam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınların 2 numaralı seribaşıArynaSabalenka ve 6 numaralı seribaşı Ons Jabeur, yarı finale çıktı.

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Wimbledon kadınlarda yarı finalistler belli oldu
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.
Son Avustralya Açık şampiyonu BelarusluSabalenka, 25 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys ile karşılaştı. Bir saat 27 dakika süren maçta rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Sabalenka, adını yarı finale yazdırdı.
Günün diğer çeyrek final maçında ise geçen yılın finalistleri korta çıktı. 6 numaralı seribaşı Tunuslu Jabeur, Wimbledon'ın son şampiyonu Kazak Elena Rybakina'yı (3 numaralı seribaşı) bir saat 53 dakika sonunda 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.
 
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