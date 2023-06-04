Omaç Başat anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Omaç Başat Hyong/Kata,Zor Hareketler ve Kırış Şampiyonası önceki gün (Cuma) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin Başkanlığında Anna Tüysüz,Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileriverdiler.



Bayanlar TümyoYopçagi Sonuçları

1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Bilge Bayram3. Zehra Naz Ağan

2.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Sevcan Gül 3. Büşra Bakıcı



Bayanlar TümyoApçagi Sonuçları

1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Naz Ağan 3. Zehra Bilge Bayram

2.Katagori: 1. Melek Ünver 2. Sevcan Gül 3. Büşra Bakıcı



Bayanlar Yopçagi Kırış Sonuçları

1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Havin Yılmaz 3. Zehra Bilge Bayram 3. Rojbin Özer

2.Kategori: 1. Sevcan Gül 2. Melek Ünver 3. Büşra Bakıcı

3.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Elif Baştaş 3. Zeynep Kürekçi 3. Hira Kürekçi

Erkekler TümyoYopçagi

1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy



Bayanlar Hyong Sonuçları

1.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu 2. TuvanaYeleğen 3. Defne Okçu

2.Katagori: 1. Emine Şahin 2. Utku Yeleğen



Erkekler Hyong Sonuçları

1.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Sam Norouzi 3. Emrullah Baştaş

