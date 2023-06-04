Omaç Başat anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Omaç Başat Hyong/Kata,Zor Hareketler ve Kırış Şampiyonası önceki gün (Cuma) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin Başkanlığında Anna Tüysüz,Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve kulüp temsilcileriverdiler.
Bayanlar TümyoYopçagi Sonuçları
1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Bilge Bayram3. Zehra Naz Ağan
2.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Sevcan Gül 3. Büşra Bakıcı
Bayanlar TümyoApçagi Sonuçları
1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Zehra Naz Ağan 3. Zehra Bilge Bayram
2.Katagori: 1. Melek Ünver 2. Sevcan Gül 3. Büşra Bakıcı
Bayanlar Yopçagi Kırış Sonuçları
1.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Havin Yılmaz 3. Zehra Bilge Bayram 3. Rojbin Özer
2.Kategori: 1. Sevcan Gül 2. Melek Ünver 3. Büşra Bakıcı
3.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Elif Baştaş 3. Zeynep Kürekçi 3. Hira Kürekçi
Erkekler TümyoYopçagi
1.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
Bayanlar Hyong Sonuçları
1.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu 2. TuvanaYeleğen 3. Defne Okçu
2.Katagori: 1. Emine Şahin 2. Utku Yeleğen
Erkekler Hyong Sonuçları
1.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Sam Norouzi 3. Emrullah Baştaş
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