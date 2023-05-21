Dünya Oto Cup’da finale doğru

DÜNYA OTO CUPda zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Vera Gazi – Almira Akşahin 2/6 2/6
Girne Umut Yerebakan - Sevinç Oğan 6/1 6/0
14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Baran Başaran – Devin Bedevi 6/1 7/5
Recep Yalovalı - Oğuz El Erian 0/6 6/1 3/6
13+ KADINLAR – YARI FİNAL
Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 3/66/3 6/3
Ekin Karasu - Kayra Yüceer 2/6 3/6
13+ ERKEKLER – YARI FİNAL
Kaan Dönmez - Toprak Berkol 6/3 6/0
Göktuğ Gökbayrak - RustamSarmanov 5/7 0/6
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