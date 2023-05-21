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Dünya Oto Cup’da finale doğru

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Dünya Oto Cup’da finale doğru
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DÜNYA OTO CUPda zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Vera Gazi – Almira Akşahin                     2/6 2/6
Girne Umut Yerebakan - Sevinç Oğan               6/1 6/0
 
14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Baran Başaran – Devin Bedevi                          6/1 7/5
Recep Yalovalı - Oğuz El Erian                          0/6 6/1 3/6
 
13+ KADINLAR – YARI FİNAL
Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki                     3/66/3 6/3  
Ekin Karasu - Kayra Yüceer                     2/6 3/6
 
13+ ERKEKLER – YARI FİNAL
Kaan Dönmez - Toprak Berkol                          6/3 6/0
Göktuğ Gökbayrak - RustamSarmanov             5/7 0/6
 
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