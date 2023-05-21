Dünya Oto Cup’da finale doğru

DÜNYA OTO CUPda zevkli ve çekişmeli maçlar ile heyecan artarak devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan yarı final maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

Vera Gazi – Almira Akşahin 2/6 2/6

Girne Umut Yerebakan - Sevinç Oğan 6/1 6/0



14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

Baran Başaran – Devin Bedevi 6/1 7/5

Recep Yalovalı - Oğuz El Erian 0/6 6/1 3/6



13+ KADINLAR – YARI FİNAL

Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 3/66/3 6/3

Ekin Karasu - Kayra Yüceer 2/6 3/6



13+ ERKEKLER – YARI FİNAL

Kaan Dönmez - Toprak Berkol 6/3 6/0

Göktuğ Gökbayrak - RustamSarmanov 5/7 0/6

