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2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Şampiyonu DAÜ

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2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Şampiyonu DAÜ
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Şampiyon Melekler Sezonu Tenis Ligi Finali Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanan muhteşem maçlar ile gerçekleşti.
KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU Tenis Ligi Final maçlarında 5-2 lik skor ile kazanan DAÜ Şampiyon oldu. Ligi 2. sırada tamamlayan GMBTK ikincilik kupasının sahibi oldu.
KKTF 2023 ŞAMPİYON MELEKLER SEZONU FİNAL
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ5-2GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
 
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