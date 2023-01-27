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Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti

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NASA'nın Mars Keşif Yörünge Aracı, Kızıl Gezegen'deki bir kaya üzerinde ayı silüetine benzer bir görüntü yakaladı.

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Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti

Pareidolia, insanların tanıdık nesneleri rastgele şekillerde görme eğilimine verilen isim. Bu kez bu algı durumu, Dünya`nın uzağında Mars üzerindeki bir kayada ortaya çıktı.


Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti - 2

Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, 12 Aralık'ta gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti.

Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti - 3

Ayı yüzünün silüeti resmin ölçekli bir versiyonu. Orijinal görüntü kabaca 2 bin metre genişliğinde.


Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti - 4

Kızıl Gezegen'de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edilmiyor.


Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti - 5

Daha önce de gülümseyen insan yüzü, fil ve kuş gibi benzer yapılar, Mars'tan gelen görüntülerde tespit edilmişti.


Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti - 6
Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti - 7
Astronomlar Mars'ta bir 'Ayı' keşfetti - 8
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Etiketler; #Nasa #Mars
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