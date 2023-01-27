Güney'de Covid-19 nedeniyle ölümler durmuyor

Güney Kıbrıs'ta son 1 hafta içinde Covid-19 yüzünden 7 kişi öldü, 1934 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta 20-26 Ocak tarihleri arasında yapılan 66 bin 251 koronavirüs testi neticesinde 1934 yeni vaka tespit edilirken, 7 kişinin daha hayatını kaybettiği haber verildi.

Hayatını kaybeden 7 kişiden 5'inin erkek, 2'sinin ise kadın olduğunu yazan "Sigmalive" haber sitesi, hayatını kaybedenlerin sayısının 1287'ye, toplam vaka sayısının ise 642 bin 663'e ulaştığını belirtti.

Hastanede tedavi gören 69 kişiden 14'ünün durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, pozitiflik oranı ise yüzde 2,92.

