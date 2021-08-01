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Tatar: Sporcularımız KKTC bayrağı ile bizi temsil edebilmeli

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Ersin Tatar, “Kıbrıslı Türk genç sporcular, uluslararası müsabakalarda KKTC bayrağı ile bizi temsil etme fırsatı bulmalıdır.” açıklamasını yaptı

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Tatar: Sporcularımız KKTC bayrağı ile bizi temsil edebilmeli
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tenis Federasyonu’nun düzenlediği 2021 Nicosia Tenis Liginin final maçına ve kupa törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, kazanan ve katılan tüm tenis oyuncularını tebrik ederek, başarılar diledi ve KKTC’de gençlerin tenise rağbet göstermelerinin ve yetenekli sporcuların olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Spordan Sorumlu Bakanlık, Tenis Federasyonu, üniversiteler, yerel yönetimler, sponsorlar ve takımların oluşmasına destek veren tüm kurum ve kuruluşları kutlayarak, önümüzdeki süreçte Kıbrıslı Türklere uygulanan spor kısıtlamalarını aşabilmeyi ve Kıbrıslı Türk genç sporcuların uluslararası müsabakalarda KKTC bayrağı ile bizi temsil etme fırsatı bulmalarını temenni etti.
 
 
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